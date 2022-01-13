"Финам" открыл торговую идею "покупать акции BlackRock с целью $970 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: $855, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"14 января в США стартует сезон отчетности. По традиции первыми будут отчитываться банки. Аналитики ожидают роста выручки BlackRock до $5,11 млрд и прибыли на акцию $10,06. При лучшей отчетности и благоприятных прогнозах на I квартал 2022 года рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время находится в боковом тренде, сейчас - на уровне поддержки. Мы рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $855 риск на портфель составит 0,25%", - указывают эксперты "Финама".

BlackRock - ведущая глобальная инвестиционная компания, основанная в 1988 году. Главный офис расположен в Нью-Йорке, дополнительные офисы представлены более чем в 30 странах мира. Оказывает широкий спектр инвестиционных услуг для институциональных и розничных клиентов по всему миру в более чем 100 странах.

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