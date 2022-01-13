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13 января 2022 года 14:59
Вероятно укрепление рубля до 74 руб./$1 к концу января - Sber CIB
Хорошие фундаментальные показатели и повышенное предложение валюты от экспортёров защитят рубль от негативных факторов в январе, что может обусловить его укрепление до 74 руб./$1 при стабилизации геополитической обстановки, считают аналитики Sber CIB. Эксперты напоминают, что за время новогодних каникул рубль отступил до 77 руб./$1, так как выросла геополитическая напряжённость из-за ситуации в Казахстане. Инвесторы были обеспокоены в преддверии переговоров России и США по вопросам безопасности. По этой причине геополитическая премия в курсе USD/RUB выросла примерно до 14-16%, максимальной отметки с апреля 2021г. Такой же значительной премия за риск была и в октябре-ноябре 2020г накануне президентских выборов в США. "Теперь ситуация в Казахстане стабилизируется. Россия провела переговоры с США и НАТО. На этом фоне рубль восстановился до 74,5 руб./$1. Давление на рубль в последнее время мог оказать и рост доходности американских гособлигаций из-за ужесточения риторики ФРС США. На ближайшем заседании 25-26 января Федрезерв может заявить о повышении ставки уже в марте из-за высокой инфляции и о сокращении активов на своём балансе со второго полугодия", - отмечают аналитики инвестбанка. Таким образом, стратеги Sber CIB полагают, что стабилизация геополитической обстановки, хорошие фундаментальные показатели и повышенное предложение валюты от экспортёров в связи с выплатой крупных налогов и дивидендов помогут рублю в январе, несмотря на ужесточение риторики ФРС США. Кроме того, Банк России в феврале может повысить ключевую ставку на 75 б.п., что будет ещё одним позитивным фактором для национальной валюты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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