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13 января 2022 года 14:12
"Фридом Финанс" позитивно оценивает перспективы акций Illumina
Запуск новых технологических проектов позволяет с оптимизмом оценивать перспективы акций Illumina Inc., говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Ильи Зубкова. "Менеджмент Illumina объявил о росте выручки компании на 25% г/г, до $1,19 млрд, при консенсусе $1,16 млрд. Прогноз руководства для показателя на 2022г закладывает его в диапазоне $5,15-5,24 млрд, что предполагает повышение на 14-16%, при общерыночных ожиданиях на уровне $4,88 млрд. Операционную рентабельность компания прогнозирует в размере 28%, EPS с учетом эффекта разводнения от поглощения Grail - в пределах $4-4,2 при консенсусе $4,01", - указывает эксперт. Illumina анонсировала несколько новых крупных совместных проектов, в том числе партнерство с Agendia, Boehringer Ingelheim, Optum и Nashville Biosciences. На взгляд аналитика, сотрудничество с этими компаниями создает возможности для внедрения продуктов Illumina в клиническую и крупномасштабную геномику. Компания представила новую технологию Infinity, ранний доступ к которой будет открыт во втором полугодии 2022г. Важным преимуществом новой технологии станет отсутствие необходимости менять оборудование для ее применения, подчеркивает Зубков. "Illumina продолжает работать над оптимизацией затрат и повышением доступности генетического секвенирования, - отмечает стратег инвесткомпании. - Это главные цели для всего сектора. Уверенные финансовые результаты и воодушевляющий прогноз, подкрепленный перспективой запуска новых технологических решений, позволяют с оптимизмом оценивать перспективы акций ILMN. Эмитент продолжает торговаться по довольно высоким мультипликаторам: P/E NTM составляет 103,9, а EV/Sales удерживается на уровне 15,7. Однако это характерно для активно развивающихся отраслевых инновационных лидеров". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ILLUMINA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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