"Финам" рекомендует покупать акции Technology Select Sector SPDR Fund c целевой ценой $201 на январь 2023 года и потенциалом роста 19,7% без учета дивидендных выплат, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"В состав Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) входят преимущественно крупные, стабильные и системообразующие корпорации. Это помогло ETF по итогам 2021г показать прирост на 30,1% и обогнать по доходности индекс NASDAQ Composite, который последние несколько месяцев находится под давлением из-за распродаж технологических компаний роста в связи с началом сворачивания программы количественного смягчения в США. По итогам 2021г чистая прибыль компаний технологического сектора вырастет в среднем на 28,2% г/г, по мнению FactSet. Для многих технологических компаний 2021г может стать рекордным, и сильные квартальные отчеты окажут поддержку акциям, входящим в ETF", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Technology Select Sector SPDR Fund - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Technology Select Sector. Данный индекс включает в себя американские технологические корпорации из индекса S&P 500. ETF имеет достаточно широкую направленность и покрывает такие отрасли, как производство компьютерной техники и аппаратуры, создание ПО, производство полупроводников и микроэлектроники, полупроводниковое оборудование, коммуникационное оборудование, IT-сервисы.

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