"Финам" рекомендует покупать акции TSMC с целью $140

"Финам" рекомендует покупать бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целевой ценой $140 за штуку на январь 2023 года, что предполагает потенциал роста 6% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Тайваньский производитель чипов TSMC 13 января отчитался по итогам IV квартала 2021г. EPS компании за октябрь-декабрь оказался на уровне TWD 6,41 (+16,3% г/г), уверенно превзойдя консенсус Уолл-Стрит TWD 6,24 и оценку "Финама" TWD 6,29, указывает аналитик Александр Ковалев.

"Главным драйвером роста чистой прибыли компании стали инновационные чипы, изготавливаемые по техпроцессу 5 нм. Их доля в общей выручке достигла 23% в IV квартале, что соответствует 19%-ной доле в годовых продажах. Такая технология пока используется преимущественно в смартфонах, что отразилось в приросте поставок чипов для них на 7% к/к. Этому в немалой степени поспособствовал запуск продаж флагманского iPhone 13, процессор которого изготавливается на фабриках TSMC. Менеджмент компании подчеркнул, что повышенный спрос на продвинутые чипы (5 нм и 7 нм) сохранится в 2022г, как и проблема дефицита на рынке полупроводников. На этом фоне TSMC инвестирует в CAPEX около $40-44 млрд в 2022г, что выше показателя 2021г, который составил $30 млрд", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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