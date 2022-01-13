"Финам" рекомендует покупать акции Merck с целью $95

"Финам" рекомендует покупать акции Merck & Co. с целевой ценой $95 на конец 2022г, что предполагает потенциал роста в размере 16,3% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Фармацевтический гигант Merck & Co известен своими препаратами-блокбастерами для лечения онкологических заболеваний и диабета, а в декабре в его арсенале появилось и лекарство в таблетированной форме для терапии коронавируса в домашних условиях. Акции Merck уже находились в нашем аналитическом покрытии с рекомендацией "покупать", но одобрение препарата molnupiravir стало основанием для переоценки стоимости компании и повышения целевой цены по бумаге. 23 декабря 2021г FDA одобрила антиковидные таблетки Merck - molnupiravir - для применения у взрослых больных в течение первых 5 дней с момента появления симптомов коронавируса. По нашим оценкам, годовые продажи molnupiravir могут составить порядка $5-7 млрд, и, таким образом, наш прогноз по годовой выручке Merck возрастает до величины свыше $57 млрд", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

Также эксперт напоминает, что по итогам III квартала компания зафиксировала рост выручки на 20% г/г, до отметки $ 13,15 млрд, т. е. выше ожиданий на $ 830 млн. Скорректированная чистая прибыль Merck возросла на 27%, до $ 4,44 млрд, при этом в расчете на акцию составила $ 1,75 и на 20 центов превысила ожидания аналитиков "Финама".

"Компания на данном этапе существенно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 16,3% относительно аналогов по прогнозным (2022П) мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S, - подчеркивает Саидова. - Merck традиционно относится к числу консервативных вложений из разряда "купил и забыл", при этом компания наращивает дивиденды 12 лет кряду, дивидендная доходность бумаги (2022П) - 3,5%".

Merck & Co - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Merck (за пределами США и Канады известна как MSD) имеет 130-летнюю историю и представлена более чем в 100 странах мира.

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