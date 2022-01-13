Рубль может укрепиться до 74 руб./$1 на горизонте до конца января - Инвестбанк Синара

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 74 руб./$1 на горизонте до конца текущего месяца, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Высокий спрос на валюту со стороны Минфина - это дополнительный фактор, ограничивающий укрепление рубля. Валютное предложение, скорректированное на покупки Минфина, недостаточно для удовлетворения чрезмерного спроса, что оказывает давление на рубль. В связи с этим мы ожидаем лишь незначительное укрепление курса рубля к доллару - до 74 руб./$1 - до конца января при текущих высоких ценах на нефть", - отмечает эксперт банка Сергей Коныгин.

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