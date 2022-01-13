Рубль будет торговаться в диапазоне 74-75 руб./$1 в четверг - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74-75 руб./$1 и на уровне 85-86 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в среду, 12 января, снизился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 74,70 руб. (+0,22 руб.), курс евро - 85,49 руб. (+0,70 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру четверга снижается на 0,44% и составляет $84,30 за баррель. Возможность активизации санкционных угроз в ходе переговоров Россия-НАТО заставила рубль отступать. На открытии торгов в четверг, 13 января, российский рубль вернулся к укреплению в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 74-75 руб. в паре с долларом и на уровне 85-86 руб. в паре с европейской валютой", - пишет старший трейдер Владислав Силаев.

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