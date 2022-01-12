Укрепление рубля ниже 73-74 руб./$1 в краткосрочной перспективе маловероятно - "Локо-Инвест"

Укрепление рубля по отношению к доллару ниже уровней 73-74 руб./$1 в краткосрочной перспективе маловероятно, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Минфин в среду озвучит объемы операций по покупке валюты на январь, где, несмотря на сопоставимость общих объемов, произойдет увеличение ежедневных операций из-за меньшего числа рабочих дней. Это не должно стать причиной какого-то явного ослабления рубля, но до февраля этот фактор способен сдерживать масштабы укрепления рубля. Поэтому краткосрочно пока не ждём более значительного роста рубля, чем уровни 73-74 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.