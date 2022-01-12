Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционной банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" на фоне новости о подписании двух долгосрочных контрактов с китайскими покупателями на поставку газа с проекта "Арктик СПГ 2", сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

Компания ENN LNG (Singapore) Pte. Ltd. (дочерняя компания ENN Natural Gas Co.) будет приобретать 0,6 млн тонн СПГ в год в течение 11 лет.

Компания Zhejiang Energy Gas Group Co. Ltd (дочерняя компания Zhejiang Provincial Energy Group) станет получать до 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет.

Согласно обоим контрактам СПГ будут поставлять на условиях DES на терминалы покупателей.

"НОВАТЭК" продолжает активный и успешный маркетинг СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", который сейчас на стадии строительства (первую очередь запустят в 2023 году). Как сообщалось ранее, компания практически завершила продажу собственных объемов СПГ с проекта на 2023-2024 гг. Общий объем 1,6 млн тонн СПГ в год, поставляемый по новым контрактам, составляет ~13% от всего объема, доступного "НОВАТЭКу" с проекта для перепродажи. По нашим оценкам, эмитент уже законтрактовал ~35% своего СПГ на долгосрочную перспективу, при этом существенную часть можно реализовать и на спот-рынке. Мы считаем новость позитивной и сохраняем наш рейтинг по акциям "НОВАТЭКа" на уровне "покупать", - указывают эксперты.

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