Возможна стабилизация цены нефти в диапазоне $81-83/барр. - ПСБ

Возможна стабилизация цены нефти марки Brent в диапазоне $81-83 за баррель в ближайшее время, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Цены на нефть марки Brent, вопреки ожиданиям, остаются на высоких уровнях, вплотную подбираясь к пикам конца 2021 года, констатирует аналитик банка.

Выступление Дж. Пауэлла во вторник сыграло в плюс, так как глава ФРС высказал оптимизм относительно экономики США до конца текущего года, а влияние штамма COVID-19 "омикрон" на спрос оценил как слабое.

Статистика от API вышла слабой, но рынки это проигнорировали, отмечает Крылова.

"Данные от Минэнерго США и публикация ИПЦ в США за декабрь будут в фокусе внимания в среду. Полагаем, что цены на нефть марки Brent, и так сильно перекупленные, стабилизируются в зоне $81-83 за баррель. Мы оцениваем риски штамма COVID-19 "омикрон" как повышенные на текущий год и полагаем, что в случае введения новых ограничений по миру потенциал восстановления спроса на энергоносители будет заметно ограничен", - указывает эксперт ПСБ.

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