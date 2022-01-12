Доходности ОФЗ, скорее всего, будут расти в среду - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжат рост на торгах в среду, считают аналитики Sber CIB. На текущей неделе Минфин предложит номинальные ОФЗ (с погашением в марте 2029 года) и инфляционный выпуск (с погашением в марте 2032 года), впервые с сентября аукционы будут безлимитными.

Дальнейшее укрепление рубля будет зависеть от геополитической ситуации, говорится в аналитическом материале инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов Sber CIB, будут находиться в текущем коридоре $83-84 за баррель.

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