Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут политика и макростатистика:

- Ожидаются переговоры Россия-НАТО;

- В России выйдет еженедельная статистика по инфляции;

- В США будет опубликован индекс потребительских цен.

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