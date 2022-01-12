Возможно тестирование уровня 74 руб./$1 сверху вниз на торгах в среду - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль может протестировать отметку 74 руб./$1 сверху вниз в первой половине торговой сессии в среду, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Отметим, что рубль с начала года демонстрирует более уверенную динамику, чем большинство валют-аналогов ключевых развивающихся рынков. Торговая активность на валютном рынке вернулась после праздников к своим привычным уровням, что настраивает на снижение волатильности колебаний в отсутствие новых вводных и на продолжение фазы удорожания рубля, остающегося фундаментально недооцененным при текущем рынке нефти. - пишет эксперт ПСБ. - Ожидаем, что в среду, учитывая сохранение позитивного настроя на мировых рынках, пара доллар/рубль инерционно может протестировать нижнюю границу нашего целевого диапазона 74-75 руб./$1. Но при этом консервативно смотрим на вторую половину дня - публикация статистики по инфляции США, по нашим оценкам, может привести к росту долларовых ставок и "придавить" общерыночный оптимизм, вернув стоимость доллара выше отметки 74,5 руб./$1".

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