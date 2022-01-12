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12 января 2022 года 09:38
Краткосрочные риски ухода цены нефти ниже $80/барр. уменьшились - BCS Express
Риски ухода цены нефти марки Brent ниже $80 за баррель в краткосрочной перспективе уменьшились, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник вечером консолидировались в диапазоне $83,5-84 за баррель. Границы этого диапазона могут выступать ориентиром краткосрочной динамики - пробой любой из них может сигнализировать о продолжении движения в направлении пробоя. Риски по-прежнему смещены вниз, но вероятность спуска ниже $80 за баррель снизилась. При благоприятном сантименте котировки вполне могут закрепиться на высоких уровнях", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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