Краткосрочные риски ухода цены нефти ниже $80/барр. уменьшились - BCS Express

Риски ухода цены нефти марки Brent ниже $80 за баррель в краткосрочной перспективе уменьшились, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник вечером консолидировались в диапазоне $83,5-84 за баррель. Границы этого диапазона могут выступать ориентиром краткосрочной динамики - пробой любой из них может сигнализировать о продолжении движения в направлении пробоя. Риски по-прежнему смещены вниз, но вероятность спуска ниже $80 за баррель снизилась. При благоприятном сантименте котировки вполне могут закрепиться на высоких уровнях", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

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