Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 12 января в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в декабре (04:30 МСК);

- промышленное производство еврозоны в ноябре (13:00 МСК);

- индекс потребительских цен США в декабре (16:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

· индекс потребительских цен России за декабрь (19:00 МСК);

· переговоры представителей России и НАТО по безопасности в Европе;

· акции "Норникеля" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2021г.

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