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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Microsoft, Estee Lauder, S&P Global, Fortinet и D.R. Horton интересны для покупки в текущий момент - BCS Express
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11 января 2022 года 16:51
Акции Microsoft, Estee Lauder, S&P Global, Fortinet и D.R. Horton интересны для покупки в текущий момент - BCS Express
Акции Microsoft Corp., Estee Lauder Cos., S&P Global Inc., Fortinet Inc. и D.R. Horton Inc. интересны для покупки в текущий момент, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "В январе на рынке акций нередко случаются послепраздничные распродажи. Этот год не стал исключением. Назовем несколько качественных компаний, которые отлично росли в течение года, но на прошлой неделе "попали под раздачу". Сейчас их можно купить по привлекательным ценам, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Наиболее любопытная динамика сейчас наблюдается в американских "голубых фишках", которые демонстрируют синхронный отскок вверх после глубокой просадки. Среди них топ-5 стабильных "историй роста" - Microsoft Corp., Estee Lauder Cos., S&P Global Inc., Fortinet Inc., D.R. Horton Inc. На российском фондовом рынке столь же явных фаворитов нет, но можно отметить ВТБ. В отличие от других "голубых фишек", сильно пострадавших от ноябрьского падения, бумаги банка умудряются балансировать на линии долгосрочного роста, показывая динамику лучше рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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