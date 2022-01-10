Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 11 января в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (13:20 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18:00 МСК);

- ежемесячный отчет Минэнерго США (20:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- внеочередное общее собрание акционеров по выделению "Распадской" из Евраза;

· совет директоров "ЛУКОЙЛа" по предварительным итогам деятельности в 2021г и задачам компании на 2022г;

· акции "ММК" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2021г.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.