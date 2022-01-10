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10 января 2022 года 18:34
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, в который вошли Blackrock, JPMorgan, Walmart, Cigna и Merck, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты включили в топ-5 акции BlackRock Inc.- крупнейшей в мире инвестиционной компании по размеру активов в управлении. "Именно ее услугами пользовалась ФРС в момент экстренной скупки активов в кризисный период пандемии. Отраслевые аналитики дают позитивные прогнозы по росту финансовых показателей BlackRock по 2023г включительно. Стоит также отметить, насколько уверенно финансовому гиганту удается превосходить прогнозы аналитиков при публикации очередной отчетности. Котировки BlackRock имеют тенденцию переигрывать широкий рынок после общих коррекций", - пишут стратеги BCS Express. Вошли в список и акции JPMorgan Chase & Co. - крупнейшего по активам банка США. "Акции банков в начале января пошли вверх на фоне растущих ожиданий более быстрого подъема ставок, - пишут аналитики. - Капитал выходил из акций роста, технологических компаний, распределяясь в акциях стоимости, в частности банковском секторе. JPMorgan платит дивиденды с текущей доходностью 2,4%, а также проводит обратный выкуп, что в совокупности по итогам прошлого года давало суммарную доходность порядка 6%.Консенсус-прогноз отраслевых аналитиков находится на уровне $181 за акцию, что выше текущей цены на 7,7%". Бумаги еще одного представителя акций стоимости - Walmart Inc. - обосновались в среднесрочном боковике 135-152 и сейчас котировки идут к его верхней границе от нижней, отмечается в комментарии. Между тем консенсус-прогноз предполагает справедливую оценку на уровне $169 за акцию, а большинство аналитиков имеют рекомендацию "покупать" акции ритейлера. На текущей неделе в США выйдет отчет по розничным продажам за декабрь. Акции страховщика Cigna Corp. еще одну неделю закрыли ростом, и он по-прежнему проходит без существенного ускорения. "Инфляция в США продолжает набирать обороты, но в секторе здравоохранения ее влияние почти нейтральное. Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях, заняв в прошлом году 13-е место в списке Fortune 500.Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по Р/Е. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании в ожидании возвращения в область максимумов прошлого года", - пишут эксперты инвесткомпании. Также они отмечают, что акции вошедшей в топ-5 фармацевтической Merck & Co. заметно потрясло осенью. "Мы видели взлет на данных о таблетке против коронавируса и падение на сообщении о ее меньшей эффективности, чем предполагалось ранее. Тем не менее таблетка Merck была одобрена на экстренное применение для лечения COVID-19 в США, Великобритании, Японии. Препарат также одобрен в Мексике, а Еврокомиссия активно изучает возможность его закупки. Merck проводит байбеки. Дивидендная доходность бумаг достаточно солидная - 3,4% годовых", - отмечают стратеги BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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