Возросла вероятность снижения индекса S&P 500 к уровню 4550п - BCS Express

Возросла вероятность снижения индекса S&P 500 к уровню 4550 пунктов, говорится в комментарии BCS Express.

"Американские фондовые индексы снижаются на открытии торгов в понедельник. В фокусе инвесторов находятся коронавирус, ключевой отчет по рынку труда, ожидания относительно Tapering от ФРС. В аутсайдерах рынка акций IT-сектор, так как рост доходностей гособлигаций США оказывает негативное влияние на "акции роста" (доходность 10-леток составляет 1,8% и может протестировать 2%), - пишет ведущий эксперт по международным рынкам инвесткомпании Оксана Холоденко. - Индекс S&P 500 с прошлой среды снижается и сейчас закрепился ниже 4720 пунктов, приближаясь к первому уровню поддержки на отметке 4620 пунктов. Возросла вероятность тестирования статического уровня 4550 пунктов".

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