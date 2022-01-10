"Финам" рекомендует покупать акции Pfizer с прогнозной ценой $72,2

"Финам" рекомендует покупать акции Pfizer Inc. с прогнозной ценой $72,2 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 29,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Фармацевтический гигант Pfizer располагает одной из самых диверсифицированных в секторе линеек препаратов. Акции Pfizer были включены в число наших рекомендаций с рейтингом "покупать" как консервативное долгосрочное вложение. Инструмент принес доходность в размере 11% за период с нашего последнего обновления рекомендации (в ноябре 2021 года), а за последние 12 месяцев обогатил инвесторов на 50,4%. Многомиллиардная выручка от вакцины от коронавируса подогрела интерес к акциям компании, а теперь и недавно одобренные таблетки от ковида (Paxlovid) стали крупным козырем в активе эмитента", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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