Инвестбанк Синара сохраняет прогнозную стоимость акций T-Mobile на уровне $150

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций компании T-Mobile на уровне $150 за штуку, что предполагает потенциал роста на 37% от текущей цены, сообщается в обзоре.

"T-Mobile представила операционные результаты за 4К21 и весь 2021 год хуже консенсус-прогноза согласно критерию прироста мобильных клиентов, пользующихся тарифом "постоплата". Рынок негативно воспринял новость, котировки компании упали в прошедшую пятницу на 5%. Несмотря на резко отрицательную реакцию рынка, мы считаем результаты умеренно негативными. Сохраняем позитивный взгляд на акции T-Mobile и не меняем прогноз финансовых показателей", - указывает аналитик банка Ирина Фомкина.

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