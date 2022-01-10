Среднесрочные перспективы нефтяных котировок позитивны - "Велес Капитал"

Среднесрочные перспективы нефтяных котировок выглядят позитивными, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии понедельника в РФ находятся в легком коррекционном минусе, теряя в пределах 0,5% в ожидании важных геополитических и экономических новостей. Нефтедобыча в Казахстане после протестов восстанавливается, а цены консолидируются у многонедельных максимумов. Краткосрочно в ближайшие дни нельзя исключать коррекции чуть ниже текущих уровней, но среднесрочно перспективы котировок выглядят позитивными", - отмечает эксперт в комментарии.

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