.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможен рост цены акций NVIDIA на 18% на горизонте конца 2022г - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 января 2022 года 16:25
Возможен рост цены акций NVIDIA на 18% на горизонте конца 2022г - "Финам"
Возможен рост цены акций NVIDIA Corp. на 18% от текущих уровней на горизонте конца 2022 года, прогнозная стоимость - $321,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта "Финама" Игоря Додонова. Начало нынешнего года оказалось весьма слабым для акций американских технологических компаний, в том числе и бумаг производителя графических чипов NVIDIA, которые за первую торговую неделю января подешевели на 7,4%, констатирует аналитик. Это было обусловлено усилением ожиданий более быстрого, чем предполагается, ужесточения монетарной политики в США после публикации "ястребиного" протокола декабрьского заседания ФРС. Разговоры про повышение ставок в Америке традиционно вызывают повышенную волатильность в акциях хайтека, и этот раз не стал исключением, отмечает Додонов. "Мой взгляд на долгосрочные перспективы NVIDIA остается позитивным. Компания стала одним из главных бенефициаров тех глубоких изменений, которые пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней внесли в жизнь потребителей и бизнеса. После введения жестких локдаунов в большинстве стран в мире резко увеличилась потребность в домашних развлечениях вроде компьютерных игр, что повлекло рост продаж графических ускорителей. Кроме того, в связи с массовым переходом компаний на удаленную работу существенно повысился спрос на компоненты для дата-центров. Причем указанные тенденции продолжают действовать и в нынешнем году, что позволяет NVIDIA демонстрировать внушительный рост основных финансовых показателей, - пишет эксперт инвесткомпании. - Ожидаю сохранение высокого спроса на игровые GPU компании и рассчитываю на дальнейшее усиление ее позиций в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. Неплохие возможности в долгосрочном плане связаны с расширением применения чипов NVIDIA в автомобильной отрасли, а также развитием концепции метавселенной". Между тем, по мнению аналитика "Финама", начинать откупать акции NVIDIA после снижения пока рано. В ближайшие дни в США выйдут декабрьские данные по инфляции, а также ожидаются выступления ряда представителей ФРС, в том числе и Джерома Пауэлла. На этом фоне предстоящее ужесточение политики Федрезерва, вероятно, будет оставаться главной темой на рынках, что может продолжить оказывать давление на акции технологических компаний в целом и NVIDIA в частности, предупреждает Додонов. "После же появления признаков стабилизации акции NVIDIA, на мой взгляд, станут весьма интересными для открытия долгосрочных длинных позиций. Моя целевая цена по данным бумагам на конец 2022 года составляет $321,7 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18% от текущих уровней", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
10 января 2022 года 19:02
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 11 января в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (13:20 МСК); - выступление главы... читать дальше
.10 января 2022 года 18:34
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, в который вошли Blackrock, JPMorgan, Walmart, Cigna и Merck, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты включили в топ-5 акции BlackRock Inc.- крупнейшей в мире инвестиционной компании по размеру активов в управлении.... читать дальше
.10 января 2022 года 18:02
Возросла вероятность снижения индекса S&P 500 к уровню 4550 пунктов, говорится в комментарии BCS Express. "Американские фондовые индексы снижаются на открытии торгов в понедельник. В фокусе инвесторов находятся коронавирус, ключевой отчет по рынку труда, ожидания относительно Tapering от ФРС. В... читать дальше
.10 января 2022 года 17:38
"Финам" рекомендует покупать акции Pfizer Inc. с прогнозной ценой $72,2 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 29,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Фармацевтический гигант Pfizer располагает одной из самых... читать дальше
.10 января 2022 года 17:13
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет прогнозную стоимость акций компании T-Mobile на уровне $150 за штуку, что предполагает потенциал роста на 37% от текущей цены, сообщается в обзоре. "T-Mobile представила операционные результаты за 4К21 и весь 2021 год хуже консенсус-прогноза согласно критерию... читать дальше
.10 января 2022 года 16:48
Среднесрочные перспективы нефтяных котировок выглядят позитивными, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии понедельника в РФ находятся в легком коррекционном минусе, теряя в пределах 0,5% в ожидании... читать дальше
.10 января 2022 года 16:04
Вероятно преобладание продаж на рынке рублевых гособлигаций в ближайшие дни, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Основное внимание на текущей неделе будет приковано к результатам российско-американских переговоров, а также первой в году порции данных по инфляции. Кроме того, в фокусе... читать дальше
.10 января 2022 года 15:41
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с прогнозной ценой на уровне $136 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. 13 января отчитается за четвертый квартал 2021 года крупнейший в мире контрактный производитель... читать дальше
.10 января 2022 года 15:21
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4635-4685 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала. RSI опустился ниже 50 пунктов, динамика индикатора указывает... читать дальше
.10 января 2022 года 15:00
Котировки нефтяных фьючерсов могут преодолеть уровень $83/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов могут преодолеть уровень $83 за баррель Brent на текущей неделе, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Главным событием для нефтяного рынка в начале 2022г стало заседание ОПЕК+. Впрочем, на нем, как и ожидалось, было решено придерживаться текущего плана по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.