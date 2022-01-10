Возможен рост цены акций NVIDIA на 18% на горизонте конца 2022г - "Финам"

Возможен рост цены акций NVIDIA Corp. на 18% от текущих уровней на горизонте конца 2022 года, прогнозная стоимость - $321,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта "Финама" Игоря Додонова.

Начало нынешнего года оказалось весьма слабым для акций американских технологических компаний, в том числе и бумаг производителя графических чипов NVIDIA, которые за первую торговую неделю января подешевели на 7,4%, констатирует аналитик. Это было обусловлено усилением ожиданий более быстрого, чем предполагается, ужесточения монетарной политики в США после публикации "ястребиного" протокола декабрьского заседания ФРС. Разговоры про повышение ставок в Америке традиционно вызывают повышенную волатильность в акциях хайтека, и этот раз не стал исключением, отмечает Додонов.

"Мой взгляд на долгосрочные перспективы NVIDIA остается позитивным. Компания стала одним из главных бенефициаров тех глубоких изменений, которые пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней внесли в жизнь потребителей и бизнеса. После введения жестких локдаунов в большинстве стран в мире резко увеличилась потребность в домашних развлечениях вроде компьютерных игр, что повлекло рост продаж графических ускорителей. Кроме того, в связи с массовым переходом компаний на удаленную работу существенно повысился спрос на компоненты для дата-центров. Причем указанные тенденции продолжают действовать и в нынешнем году, что позволяет NVIDIA демонстрировать внушительный рост основных финансовых показателей, - пишет эксперт инвесткомпании. - Ожидаю сохранение высокого спроса на игровые GPU компании и рассчитываю на дальнейшее усиление ее позиций в таких областях, как искусственный интеллект, глубокое обучение, супервычисления и центры обработки данных. Неплохие возможности в долгосрочном плане связаны с расширением применения чипов NVIDIA в автомобильной отрасли, а также развитием концепции метавселенной".

Между тем, по мнению аналитика "Финама", начинать откупать акции NVIDIA после снижения пока рано. В ближайшие дни в США выйдут декабрьские данные по инфляции, а также ожидаются выступления ряда представителей ФРС, в том числе и Джерома Пауэлла. На этом фоне предстоящее ужесточение политики Федрезерва, вероятно, будет оставаться главной темой на рынках, что может продолжить оказывать давление на акции технологических компаний в целом и NVIDIA в частности, предупреждает Додонов.

"После же появления признаков стабилизации акции NVIDIA, на мой взгляд, станут весьма интересными для открытия долгосрочных длинных позиций. Моя целевая цена по данным бумагам на конец 2022 года составляет $321,7 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18% от текущих уровней", - указывает эксперт инвесткомпании.

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