Вероятно преобладание продаж на рынке ОФЗ в ближайшие дни - BCS GM

Вероятно преобладание продаж на рынке рублевых гособлигаций в ближайшие дни, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Основное внимание на текущей неделе будет приковано к результатам российско-американских переговоров, а также первой в году порции данных по инфляции. Кроме того, в фокусе остается развитие ситуации в Казахстане. На этом фоне мы ожидаем сохранения умеренно пессимистичных настроений и преобладания продавцов в ОФЗ", - указывают аналитики Кити Панцхава и Юрий Голбан.

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