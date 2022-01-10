"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции TSMC с прогнозной ценой $136

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с прогнозной ценой на уровне $136 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

13 января отчитается за четвертый квартал 2021 года крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковых элементов TSMC. Согласно консенсусу аналитиков от Factset, выручка компании в рассматриваемом периоде вырастет на 21%, до $15,64 млрд, а скорректированная разводненная EPS увеличится на 13,6%, до $1,12. Согласно предварительным данным от эмитента, продажи за квартал выросли на 21% г/г.

Повышение выручки по-прежнему поддерживается следующими факторами, отмечают эксперты инвесткомпании: усилением спроса на мобильные решения (будет оставаться позитивным драйвером в течение нескольких ближайших лет), ростом сегмента облачных вычислений, сохранением сильной динамики спроса на клиентские продукты (CPU, GPU для ПК и ноутбуков), а также на решения в сегментах IoT и автомобильных продуктов.

Согласно данным SIA, в ноябре прошлого года индустрия полупроводников демонстрировала сильные показатели: продажи выросли на 23,5% г/г, причем двузначные темпы роста были зафиксированы во всех ключевых регионах, констатируют в "Фридом Финанс".

"После публикации квартального отчета особый интерес для участников рынка будут представлять оценки роста бизнеса на полный 2022 год (консенсус-прогноз Factset: +20%), а также прогнозы по маржинальности операций. Кроме того, инвесторов интересует более детальная информация по поводу сроков вывода на рынок решений на базе 3-нм: ранее в СМИ появлялись публикации о переносе даты запуска на три месяца, тогда как изначально TSMC планировала начать массовое производство в четвертом квартале 2022 года. Еще одним важным пунктом повестки будут данные по поводу инвестиционной программы за рубежом. В целом мы сохраняем "бычий" взгляд на компанию", - пишут аналитики инвесткомпании.

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