S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4635-4685п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4635-4685 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает двигаться к нижней границе восходящего канала. RSI опустился ниже 50 пунктов, динамика индикатора указывает на развитие бокового тренда. Переход MACD в отрицательную зону создает дополнительный риск для покупателей, коррекция может продолжиться. Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка находится на уровне 4600 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

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