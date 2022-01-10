Котировки нефтяных фьючерсов могут преодолеть уровень $83/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут преодолеть уровень $83 за баррель Brent на текущей неделе, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Главным событием для нефтяного рынка в начале 2022г стало заседание ОПЕК+. Впрочем, на нем, как и ожидалось, было решено придерживаться текущего плана по наращиванию добычи. Тем не менее картель снизил свои прогнозы по профициту на нефтяном рынке, что позволило фьючерсам на нефть марки Brent превысить уровень в $80/барр. Более того, на фоне перебоев в поставках черного золота из Казахстана и Ливии котировки вплотную приближались к $83/барр. Основной негатив для нефти на этой неделе может быть связан с потенциальным укреплением доллара на фоне ожиданий ужесточения ДКП в США. Однако в отсутствие существенного укрепления доллара фьючерсы Brent могут все же превысить уровни в $83/барр. - поддержку котировкам может оказать очередное недельное снижение запасов нефти", - пишут аналитики банка.

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