Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль - 73,5-75,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Краткосрочным ориентиром по паре доллар/рубль является диапазон 73,5-75,5 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

"Рубль на прошлой неделе ослаб на 1,4%, до 75,8 за доллар. Несмотря на сильную динамику нефти (Brent +5,1%) российская валюта ослабла главным образом из-за роста геополитической премии. Валюты других развивающихся стран показали преимущественно положительную динамику, а индекс EMCI (индекс валют стран EM) прибавил 0,2%. Дальнейший курс рубля будет определяться спросом инвесторов на рисковые активы, геополитической премией и ценами на нефть. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 73,5-75,5 за доллар", - прогнозирует Малин.

На локальном долговом рынке в фокусе инвесторов остаются геополитические новости, а также данные по инфляции, полагает эксперт. "Рынок ОФЗ инвестиционно привлекателен, поскольку в 2022г ожидается замедления инфляции, а текущий цикл ужесточения ДКП близок к завершению", - считает Малин.

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