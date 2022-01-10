Потенциал удорожания акций стоимости остаётся очень высоким - ITI Capital

Потенциал удорожания акций стоимости остаётся очень высоким, полагает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Эксперт констатирует, что с начала года на фондовом рынке США акции стоимости наконец-то доминируют над акциями роста - такая динамика наблюдается впервые с середины мая прошлого года, когда остановилась начавшаяся в конце октября 2020г ротация. И это, по мнению Луцко, лишь капля в океане, так как разрыв в динамике между акциями стоимости и роста как минимум превышает 40%, и потенциал удорожания акций стоимости остаётся очень высоким, в течение первых 10 дней года они активно росли.

Луцко отмечает, что в число лидеров роста с начала года вышли медиа-компании (Discovery +27%, Viacom +18%), нефтегазовый сектор (Occidental +15%, ConocoPhillips +11%, Apache +10%), автомобильная отрасль (Ford +17%, GM +7%) в среднем выросла на 8%. В свою очередь, IT-сектор с начала года потерял более 4,5%, или $2 трлн. В числе лидеров - Microsoft (более 7%).

"Пузырь начал сдуваться, так как ставки сводят на нет завышенные ожидания по доходам и абсурдные мультипликаторы, - пишет эксперт инвесткомпании. - Данная динамика объясняется тремя факторами, главный - начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) США. Это подразумевает более раннее, чем ожидалось, повышение ставок (с конца марта до сентября), сокращение покупок гособлигаций и ипотечных облигаций с января на $30 млрд в месяц и объема активов на балансе ФРС, который сейчас составляет $9 трлн, о чем впервые заговорили на декабрьском заседании ФРС, согласно опубликованным на прошлой неделе протоколам".

Второй фактор, по мнению Луцко, это "мягкие" ограничительные меры в связи с коронавирусом, пересмотр оценок влияния омикрон-штамма на экономику и финансовые показатели компаний ввиду из-за слабой симптоматики и низкой смертности по сравнению с дельта-штаммом. Высокая заболеваемость будет держаться до конца первого квартала и потом резко пойдет на спад. Кроме того, мировой уровень вакцинации стремительно растет - более 52% жителей Земли плотностью привиты, третью прививку поставили более 30% населения США и Европы.

Третий фактор - сезонный приток ликвидности, традиционный для начала года, указывает эксперт.

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