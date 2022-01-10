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10 января 2022 года 13:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Башнефти с целью 1585 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Башнефти" с целью 1585 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, стоп-приказ: 1315 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что "Башнефть" стала одним из наиболее пострадавших от сделки ОПЕК+ нефтяником. Однако сейчас компания начинает постепенно восстанавливать добычу, хотя и медленнее, чем аналоги. Аналитики "Финама" полагают, что к 2023г данный процесс может завершиться, что позволит "Башнефти" увеличить финансовые результаты выше доковидного уровня. "С технической точки зрения после длительного снижения бумага демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 1585 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1315 рублей риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,93", - указывают стратеги инвесткомпании. ПАО "АНК Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания, деятельность которой охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАШНЕФТЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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