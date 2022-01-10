Результаты Мосбиржи за декабрь могут поддержать динамику ее акций - "Атон"

Результаты "Московской биржи" за декабрь могут поддержать динамику ее акций, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Московская биржа" в начале нового года опубликовала операционные результаты за декабрь и 2021г, указывается в комментарии. Оборот торгов на рынке акций в декабре вырос на 20,8% г/г, до 3,0 трлн руб. Объем торгов на рынке облигаций без учета размещения однодневных бумаг снизился на 26,5% г/г, до 1,7 трлн руб. Объем торгов на срочном рынке увеличился на 17,5%, составив 14,5 трлн руб. С учетом прямых сделок репо с ЦБ РФ оборот торгов на денежном рынке увеличился на 22,7%, а на валютном рынке - сократился на 3,9%. Объем рублевых средств, генерирующих наиболее существенный процентный доход, неожиданно подскочил на 46,4% м/м / 23% г/г, до 131 млрд руб.

"Результаты торгов за декабрь выглядят достаточно сильными. Рублевые балансы участников рынка существенно выросли в конце года, что, вероятно, связано с сезонным фактором. Мы считаем, что объявленные результаты могут поддержать динамику бумаги, которая в настоящий момент торгуется с мультипликатором P/E 2022П 11,0x против среднего исторического значения 13-14x. Бумага предлагает дивидендную доходность около 7,3% за 2021г", - отмечают эксперты "Атона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.