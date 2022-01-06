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06 января 2022 года 18:31
Средняя цена платины в 2022г составит около $930/унц., палладия - $1650/унц. - Sber CIB
Средняя цена платины в 2022г, скорее всего, составит около $930 за унцию, палладия - $1650 за унцию, сообщается в комментарии Sber CIB. Перебои в логистике и нехватка микросхем для автомобилей остаются основными факторами, из-за которых платина и палладий снижаются в цене, но в 2022г производство автомобилей должно увеличиться, полагают эксперты Sber CIB. В 2022г у платины и палладия самые лучшие перспективы из всех драгметаллов, которые отслеживаю аналитики. По их оценкам, средняя цена платины в 2022г составит почти $930 за унцию, а палладия - $1650 за унцию. Эксперты Sber CIB не ожидают, что спрос в промышленности поддержит цену палладия так же, как платины. Дело в том, что палладий применяется в промышленности реже, чем платина, за исключением автомобилестроения. Стратеги инвестбанка полагают, если инфляция продолжит расти, ФРС придется действовать еще более агрессивно, чем ждет рынок сейчас. Это реализует негативный сценарий для золота. "2022г будет не самым удачным для золота и серебра, так как начнется цикл повышения ставок ФРС США с околонулевых уровней. Цена золота составит в среднем $1710 за унцию, а серебра - $21 за унцию", - прогнозируют аналитики Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПРОГНОЗ
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