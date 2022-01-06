"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 320 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 320 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 277 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что консенсус-прогноз чистой прибыли по МСФО Сбербанка составляет 1,2-1,24 триллиона рублей, в этом диапазоне, по мнению Грефа, прибыль по итогам года и будет Учитывая растущий бизнес Сбербанка, текущую коррекцию аналитики рекомендуют рассматривать как отличную возможность для покупки.

"С технической точки зрения котировки компании существенно скорректировались и находятся на уровне поддержки. Мы рекомендуем открывать позицию от текущего уровня. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 277 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84", - указывают стратеги "Финама".

Сбербанк - крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

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