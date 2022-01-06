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06 января 2022 года 15:31
Индекс S&P 500 будет торговаться в четверг в диапазоне 4670-4720п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне 4670-4720 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 сменил направление движения, устремившись к нижней границе восходящего канала. Ближайшее сопротивление для индекса по-прежнему находится вблизи50-дневной скользящей средней. RSI движется к отметке 50 пунктов, что вместе с неоднозначностью индикатора MACDсигнализирует о высокой вероятности боковика", - отмечают аналитики. Как следует из опубликованных накануне протоколов декабрьского заседания ФРС, регулятор настроен на повышение ставки уже в марте, указывают эксперты. Члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) считают, что инфляция замедлится по мере разрешения проблем с цепочками поставок. Отмечается нецелесообразность сохранения текущих темпов выкупа активов с учетом улучшения ситуации на рынке труда. Федрезерв подтвердил планы с января начать сокращение объема покупки гособлигаций США до $40 млрд, а ипотечных бондов - до $20 млрд. Таким образом, программа выкупа будет завершена в марте. По мнению аналитиков "Фридом Финанс", точечный график прогнозов свидетельствует о том, что 10 из 18 членов FOMC выступают за три повышения ставки в этом году. "Доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций после публикации "минуток" ФРС увеличилась на 9 б.п., до 0,83%, и на 3 б.п., до 1,71%, соответственно. Активный рост доходности госбондов продолжит давить на рынок акций в предстоящую торговую сессию", - прогнозируют в инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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