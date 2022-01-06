Индекс Мосбиржи снизится до 3690п к концу торговой сессии четверга - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи снизится до 3690п к концу торговой сессии четверга, индекс РТС может просесть до 1515п, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Рынок акций снижается, курс рубля к основным валютам значительно просел, Brent тестировала отметку $81 за баррель, газ в Европе снова подорожал. Гособлигации Казахстана упали в цене, уран подорожал на 8%. В лидерах снижения на отечественном рынке "Газпром" и Сбербанк", - пишут аналитики инвесткомпании.

По их мнению, негативный фон для рынка акций создают заявления ФРС, из которых следует, что с вероятностью 80% ключевая ставка будет поднята уже в марте, а за весь 2022г планируется три ее повышения. Также регулятор подтвердил, что сворачивание QE активизируется в январе и программа будет завершена к марту. После первого повышения ставки ФРС начнет сокращать баланс. На этом фоне доллар начал укрепляться практически ко всем мировым валютам, а золото стало дешеветь.

Лучше рынка выглядят "Газпром" (+0,84%) и Сбербанк (+0,56%), в которых наблюдается технический отскок. "Впрочем, для Сбера тренд остается негативным. В то же время акции "Газпрома" поддерживает возобновившийся рост цен на газ в Европе (6 января они превысили $1100 за тыс. куб. м) и нефтяное ралли (Brent торгуется по $80,55)", - указывают эксперты "Фридом Финанс".

Также они подчеркивают, что в лидерах роста на фоне повышения цен на металлы "Северсталь" (+1,66%), также прибавляют в цене бумаги "Норникеля" (+0,56%). В аутсайдерах из-за коррекции в золоте с $1829 до $1795 за унцию после заявлений ФРС оказался "Полюс" (-0,98%). Также вниз идут котировки "Роснефти" (-0,88%).

"Рубль на открытии торгов укрепился к доллару на 0,15%, до 76,67 руб./$1, а к евро - на 0,21%, до 86,71 руб./EUR1, однако его котировки остаются под давлением внешнеполитических факторов. Полагаем, что ситуация в Казахстане в ближайшее время стабилизируется и существенных изменений в торговых отношениях между нашими странами не произойдет. Прогнозируем снижение индекса Мосбиржи до 3690 пунктов к концу текущей сессии. Долларовый РТС может просесть до 1515 пунктов, а далее способен откатиться в диапазон 1505-1480", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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