Доллар в 2022г останется сильнее валют ЕМ, но ослабнет к евро - ПСБ

Доллар в 2022г останется сильнее валют emerging markets, но ослабнет к евро, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Несмотря на сегментированность спроса на риск, корзина валют ЕМ во 2П2021г перешла к нетипичной "боковой" динамике: девальвация валют стран Южной Америки, Турции и ЮАР из-за кризисных явлений в них была нивелирована укреплением юаня, вызванным ужесточением регулирования финрынков КНР и стабильностью рубля. Мы ждем, что инерция к укреплению доллара сохранится в начале 2022г Сворачивание стимулов ФРС и затягивание ЕЦБ с ответными действиями, а также текущая крепость экономики США удержат пару евро-доллар в диапазоне 1,10-1,15. Но к концу года ждем возврата евро к 1,2 - более оправданному ориентиру. Валюты ЕМ в 2022г могут испытывать давление со стороны оттока спекулятивного капитала из-за торможения мировой экономики и ожидаемого отката цен на сырье", - прогнозируют эксперты банка.

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