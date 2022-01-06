Ключевые события четверга в мире - BCS Express

Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события четверга в мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет следующее:

- Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (12:30 МСК);

- Индекс цен производителей еврозоны (13:00 МСК);

- Количество запланированных увольнений Challenger в США (15:30 МСК);

- Индекс потребительских цен в Германии (16:00 МСК);

- Торговый баланс (ноябрь) в США (16:30 МСК);

- Первичные обращения за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- Промышленные заказы (ноябрь) в США (18:00 МСК);

- Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США (18:00 МСК);

- Публикация протокола заседания ФРС США (22:00 МСК).

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