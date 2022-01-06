Рынок акций РФ продолжит снижаться на ухудшении геополитического фона в четверг - BCS Express

Рынок акций РФ продолжит снижаться на ухудшении внешнего фона в четверг, сообщается в комментарии BCS Express.

"Внешний фон с утра умеренно негативный. Азиатские рынки демонстрируют отрицательную направленность. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,1%, нефть Brent в минусе на 1,2% и находится около уровня $79,9. Между тем вечерняя сессия среды не учла обозначенного после закрытия рынка решения ОДКБ направить в Казахстан миротворческие силы. Эти новости будут отыгрываться в четверг утром, и в моменте голубые фишки могут усилить снижение. В то же время, решение совета безопасности увеличивает шансы на скорую нормализацию ситуации в Казахстане. На межбанковском валютном рынке курс рубля даже в моменте укреплялся на этих новостях. Лучше рынка краткосрочно могут выглядеть традиционные защитные активы - акции золотодобытчиков, привилегированные акции "Сургутнефтегаза", позитивно реагирующие на ослабление рубля", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.