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05 января 2022 года 18:20
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Северстали с целью 1450 руб
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Северстали" с целью 1450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: 1660 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После введения временных экспортных пошлин на металлы, котировки акций "Северстали" не могут преодолеть снижающийся тренд. Учитывая, что срок действия экспортных пошлин закончился 31 декабря 2021 года, рынок может ожидать введения новых пошлин, что негативно сказывается на котировках, несмотря на высокую дивидендную доходность компании", - отмечают эксперты. ПАО "Северсталь" - это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Компания структурирована в виде двух основных дивизионов: "Северсталь Ресурс" и "Северсталь Российская сталь". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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