"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Caterpillar с целью $244 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $202, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Выручка Caterpillar в 3К21 увеличилась на 25,5% г/г, до $ 12,4 млрд, благодаря увеличению объема продаж во всех подразделениях компании. Операционная прибыль подскочила на 68,9% г/г, до $ 1,7 млрд, а чистая прибыль акционеров возросла более чем в 2 раза г/г и достигла $ 1,4 млрд. Отметим, что в 2022 году ожидается рост выручки и прибыли на 12,7% г/г и 14,6% г/г соответственно", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена бумаги пробила ключевые сроки сопротивления. Открывать позицию рекомендуем при текущем уровне с целью $244. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $202 риск на портфель составит 0,74%", - указывают в "Финаме".

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей. Компания обладает более чем 4 млн наименований продукции в составе 21 бренда, а ее дилерская сеть охватывает 192 страны.

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