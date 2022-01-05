Вероятно ослабление большинства валют EM в текущем году - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятно ослабление большинства валют сегмента emerging markets (EM) по отношению к доллару в текущем году, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер". Переоценка аппетита к риску на фоне роста долларовых ставок, опасений замедления мировой экономики и разворота сырьевого цикла будут оказывать давление на них, говорится в обзоре инвестиционной компании.

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