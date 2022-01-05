Котировки нефти, вероятно, останутся в диапазоне $70-80/барр. в 2022г - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $70-80 за баррель в текущем году, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Рынок нефти в текущем году будет более сбалансированным, чем в последние полтора года, когда спрос превышал предложение из-за ограничений ОПЕК+. Котировки нефти марки Brent едва ли надолго опустятся ниже $70 за баррель, они скорее останутся в диапазоне $70-80 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка.

Аналитики Sber CIB отмечают, что в первом полугодии рынок, вероятно, окажется под давлением из-за решения крупнейших стран-импортеров использовать нефть из стратегических резервов, а также сезонного падения спроса. Во втором же полугодии спрос сезонно сильнее, кроме того, свою роль сыграет и необходимость восполнить объемы, ранее поставленные на рынок, обращают внимание эксперты.

Факторы риска для нефтяного рынка - повышение ставки ФРС США и возможное ослабление санкций в отношении иранской нефти, указывают в инвестбанке.

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