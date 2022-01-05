S&P 500 проведет торги среды скорее всего, в диапазоне 4750-4847п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4750-4847 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Последние шесть торговых сессий индекс S&P 500 консолидировался в узком диапазоне. Его краткосрочные перспективы остаются позитивными. Индикатор RSI держится выше нейтрального уровня. Значимая поддержка для S&P 500 расположена на отметке 4750 пунктов", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.