Метавселенная - перспективное направление инвестиций на рынке акций США в 2022г - BCS Express

Метавселенная - потенциально перспективное направление для инвестиций на американском рынке акций в 2022 году, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Метавселенная может показаться несколько попсовым направлением, но игнорировать тренд было бы большой ошибкой. В прошлом году в бумагах, связанных с данной темой, происходили импульсные движения цен на фоне возникшего интереса к зарождающемуся тренду. Теперь инвесторам следует более тщательно определить игроков, которые действительно могут развивать мегатренд и стать в нем лидерами, - пишет аналитик инвесткомпании. - Помимо гигантов вроде Apple Inc., Meta, Microsoft Corp. и NVIDIA Corp. инвесторам стоит наблюдать и за появлением новых игроков".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.