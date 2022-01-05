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05 января 2022 года 12:12
Метавселенная - перспективное направление инвестиций на рынке акций США в 2022г - BCS Express
Метавселенная - потенциально перспективное направление для инвестиций на американском рынке акций в 2022 году, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Метавселенная может показаться несколько попсовым направлением, но игнорировать тренд было бы большой ошибкой. В прошлом году в бумагах, связанных с данной темой, происходили импульсные движения цен на фоне возникшего интереса к зарождающемуся тренду. Теперь инвесторам следует более тщательно определить игроков, которые действительно могут развивать мегатренд и стать в нем лидерами, - пишет аналитик инвесткомпании. - Помимо гигантов вроде Apple Inc., Meta, Microsoft Corp. и NVIDIA Corp. инвесторам стоит наблюдать и за появлением новых игроков". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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