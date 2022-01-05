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05 января 2022 года 09:04
Рост цены акций Аэрофлота в ближайшее время может быть затруднен - "Алго Капитал"
Сильный рост стоимости акций "Аэрофлота" в ближайшее время может быть затруднен негативными фундаментальными факторами, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Существенный рост стоимости акций "Аэрофлота" во вторник выглядел как ставка на их среднесрочное повышение от важного ценового уровня 60 рублей за штуку. Напомним, что именно по такой цене состоялась очень крупная дополнительная эмиссия указанных бумаг в кризисном 2020 году. Однако не будем забывать, что мировая отрасль пассажирских авиаперевозок по-прежнему находится под давлением в связи с пандемией коронавируса. Указанный фактор осложняется достаточно высокими ценами на авиационное топливо. Иными словами, серьезный рост стоимости указанных бумаг от текущего уровня может быть затруднен негативными фундаментальными факторами", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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