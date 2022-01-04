Средняя цена нефти в 2022г может превысить уровень прошлого года - Банк "Открытие"

Средняя цена нефти в 2022г может превысить уровень прошлого года, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"2021г стал выдающимся для рынков нефти и газа. Восстановление после спада спроса в "ковидном" 2020г превзошло все ожидания, а ограничения предложения дополнительно подогрели цены. В итоге нефть марки Brent подорожала в среднем за год примерно на 64%, что стало наилучшим результатом по темпам роста с начала 2000-х. Текущий масштабный взлет цен закономерно был зафиксирован после предшествующего резкого их снижения на треть в 2020г", - напоминает эксперт банка.

Последнюю неделю года котировки Brent консолидировались в узком диапазоне $78-80 за баррель. Ближайшее заседание министерского комитета ОПЕК+ состоится уже 4 января. Предварительно по результатам встречи на рынок в феврале должно дополнительно выйти 400 тысяч баррелей нефти. Базовый сценарий экспертов банка "Открытие" предполагает, что страны продолжат придерживаться ранее согласованных договоренностей. Увеличение поставок из США, включая объемы из стратегических резервов, не позволили существенно снизиться цене нефти к концу декабря. С учетом относительно "мирного" штамма омикрон, существенные ограничения на спрос нефтепродуктов также пока не предполагаются.

"Базовый прогноз на 2022г предполагает, что постепенно с нормализацией рынков и балансированием спроса и предложения на более высоких уровнях цены должны двигаться к уровню $70 за баррель Brent к концу года. Учитывая высокий старт года, средняя цена может остаться на уровне 2021г или даже оказаться несколько выше - около $75-78 за баррель", - прогнозирует Морина.

Аналитик указывает также, что на газовом рынке Европы в течение 2021г рекорды цен привели как к проблемам с промышленностью (остановки на плановый и внеплановый ремонт, заморозка ряда мощностей), так и к сокращению спроса со стороны населения. Многократный рост цен привел к концу года к перенаправлению ряда танкеров с СПГ, ранее отправленных из США в Азию, на европейские рынки. На этих данных цены с почти $2000 за 1 тыс. кубометров газа за несколько дней упали до $1100 долларов за 1 тыс. кубометров газа, а к концу года и ниже $800 за тыс. кубометров газа.

Аналитик "Открытие Research" ожидает в течение 2022г постепенной нормализации на рынках газа и возвращения цен к концу года к более приемлемому уровню, при этом средняя цена может оказаться сопоставимой с 2021г, а именно $500-600 за 1 тыс. кубометров газа из-за высокого уровня входящих цен.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.