"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ПИКа" с целью 1500 руб. за штуку с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: 1050 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, главный фактор роста акций "Группы компаний ПИК" - это масштабное расширение географии присутствия и диджитализация бизнеса. На сегодняшний день фундаментальная оценка компании ниже исторической, поэтому эксперты видят потенциал роста котировок 28% при умеренно позитивной динамике рынка.

"С точки зрения технического анализа после ощутимого снижения бумага развернулась и двигается в рамках бокового тренда к верхнему уровню сопротивления. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 1500 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1050 руб., риск на портфель составит 1,04%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,69", - указывают стратеги "Финама".

ПАО "ПИК СЗ" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. Компания реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны, а в 2021 году запустила свой первый зарубежный проект на Филиппинах.

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