.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 января 2022 года 14:30
BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МТС 001Р-06, ПИК 001Р-03, АФК Система 001Р-13, ОФЗ-ИН 52001 и РЕСО Лизинг БО-П-06, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Предновогодняя неделя прошла спокойно для рынка облигаций. Кривая ОФЗ почти не изменилась. А вот в первый торговый день года наблюдалась повышенная активность, в результате которой доходности снизились по всей длине кривой на 10-20 б.п. На участке от 2 до 5 лет по-прежнему наблюдается опережающая динамика, что продиктовано избыточным скачком доходностей в IV квартале 2021 г. В корпоративном сегменте продолжается сокращение премии за риск. Во всех категориях, за исключением High Yield, G-спреды уже вернулись к уровням II-III квартала 2021 г. Наиболее интересными по-прежнему выглядят бумаги второго эшелона срочностью до 3 лет от качественных эмитентов со стабильными финансовыми показателями", - пишут эксперты инвесткомпании. По мнению стратегов, следующие облигации будут наиболее привлекательны для инвесторов на текущей неделе: МТС 001Р-06: "МТС" - крупнейший сотовый оператор в России. Абонентская база, по данным на конец 2020 года, составляет 78,5 млн активных пользователей. "Компания активно развивает разнообразные IT-сервисы в рамках собственной экосистемы, что будет поддерживать финансовые результаты оператора в будущем. В целом бизнес "МТС" отличается высокой устойчивостью, что делает его долговые бумаги хорошей защитной инвестицией, в том числе на средне- и долгосрочном горизонте. Рейтинг "ruAAA" "стабильный" от агентства Эксперт РА", - отмечают аналитики BCS Express. ПИК 001Р-03: "Группа компаний ПИК" - крупнейший российский застройщик, основная деятельность которого сосредоточена в наиболее маржинальном Московском регионе. "Масштабы бизнеса, устойчивые финансовые показатели и статус системообразующей организации обеспечивают высокий уровень надежности, компенсирующий повышенный риск-профиль отрасли девелопмента, - подчеркивают эксперты BCS Express. - При этом доходность по облигациям компании выглядит привлекательно на фоне других представителей рейтинговой категории. Рейтинг "ruA+" "стабильный" от агентства Эксперт РА. Выпуск 001Р-03 обладает короткой дюрацией, что делает его менее чувствительным к динамике процентных ставок и позволяет ожидать лучших результатов в течение цикла ужесточения ДКП, чем могут показать более длинные выпуски эмитента". АФК Система 001Р-13: АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, владеет активами в 15 различных отраслях, в том числе компания выступает крупным акционером в публичных предприятиях "МТС", Ozon, Segezha group и Etalon. Рейтинг "ruAA-" "стабильный" от агентства Эксперт РА. Входит в список системообразующих предприятий. На взгляд стратегов инвесткомпании, облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки. ОФЗ-ИН 52001: "Инфляционные выпуски ОФЗ в 2021 году показали один из лучших результатов среди российских госбумаг. Помимо купона в 2,5%, их номинал индексируется на уровень инфляции, обеспечивая надежную защиту от обесценения капитала. Если период высокой инфляции затянется на более долгий срок, чем предполагают актуальные прогнозы, то эти бумаги могут быть выгодными и в будущем. Выпуск 52001 может подойти наиболее консервативным инвесторам", - считают аналитики BCS Express. РЕСО Лизинг БО-П-06: "Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Специализируется на лизинге легкового (72%) и грузового (19%) автотранспорта. По итогам 2020г, компания была на 9-м месте в рэнкинге Эксперт РА по размеру лизингового портфеля и на 6-м месте по объему полученных платежей. Рейтинг ruA+ "стабильный" от агентства Эксперт РА. Облигации компании обеспечивают привлекательный уровень доходности для данной рейтинговой категории", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП5-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
.
05 января 2022 года 12:12
Метавселенная - потенциально перспективное направление для инвестиций на американском рынке акций в 2022 году, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Метавселенная может показаться несколько попсовым направлением, но игнорировать тренд было бы большой ошибкой. В прошлом году в бумагах,... читать дальше
.05 января 2022 года 11:18
Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет следующее: - "Татнефть" (последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2021 года); - Индекс деловой активности в сфере... читать дальше
.05 января 2022 года 10:39
Целесообразно сохранять осторожность с акциями компаний непродовольственного сегмента ритейла в России в 2022 году и отдать предпочтение бумагам "Магнита", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Покупательский трафик в торговых центрах Москвы не... читать дальше
.05 января 2022 года 10:07
Доходность 10-летних гособлигаций США, вероятно, превысит 2% в 2022 году и даже может достигнуть 2,3% во втором-четвертом кварталах 2022 года, говорится в прогнозе аналитиков Sber CIB. "ФРС США повысит процентные ставки, чтобы поднять реальные ставки и вернуть инфляцию к целевому уровню. Повышение... читать дальше
.05 января 2022 года 09:34
Покупка европейских акций является интересной инвестиционной идеей на 2022 год, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Компании Германии пока идут с отставанием от США и от соседей по континенту, что дает им солидный задел для роста. Фондовый рынок Европы, скорее всего, по традиции будет... читать дальше
.05 января 2022 года 09:29
Индекс Dow Jones во вторник обновил рекорд, S&P и Nasdaq снизились. Цены на нефть слабо меняются в ходе азиатских торгов в среду. Фондовые индексы стран АТР преимущественно снижаются в среду. читать дальше
.05 января 2022 года 09:04
Сильный рост стоимости акций "Аэрофлота" в ближайшее время может быть затруднен негативными фундаментальными факторами, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Существенный рост стоимости акций "Аэрофлота" во вторник выглядел как ставка на их... читать дальше
.04 января 2022 года 18:25
Средняя цена нефти в 2022г может превысить уровень прошлого года, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "2021г стал выдающимся для рынков нефти и газа. Восстановление после спада спроса в "ковидном" 2020г превзошло все ожидания, а... читать дальше
.04 января 2022 года 16:55
Ужесточение регулирования ЦБ РФ является основным риском для банковского сектора России в 2022г, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Банковский сектор в 2022г снизит темпы роста прибыли, но сохранит позитивную динамику. Ожидаем замедление темпов роста кредитного портфеля юрлиц до 6%, физлиц... читать дальше
.04 января 2022 года 16:01
"Финам" открыл торговую идею "продавать обыкновенные акции Moderna Inc. с целью $151 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена продажи: $215, потенциальная доходность: 30%, стоп-приказ: $240, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что при появлении нового... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.