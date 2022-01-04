S&P 500 будет торговаться во вторник в диапазоне 4759-4809п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в четверг в диапазоне 4759-4809 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Оттолкнувшись после незначительной корректировки в конце года, S&P 500 прибавил 30 пунктов в первую торговую сессию 2022г. RSI указывает на возобновление "бычьего" тренда. Движение индикатора MACD подтверждает преобладание покупателей на рынке. Индекс широкого рынка продолжает постепенное движение в сторону верхней границы восходящего канала. Ближайшее сопротивление находится у отметки 4850 пунктов", - пишут эксперты инвесткомпании.

По мнению аналитиков, инвесторы демонстрируют укрепление уверенности по поводу перспектив экономического роста и восстановления занятости, а также снижение опасений в отношении рисков, связанных с COVID-19, что усиливает ожидания в отношении ужесточения политики ФРС и повышения ключевой ставки. На этом фоне интерес инвесторов к государственному долгу США снижается, что привело к сильному росту доходностей гособлигаций. Другим фактором, оказавшим давление на стоимость гособлигаций, стало перераспределение рисков инвесторами в сторону корпоративных бондов на фоне роста предложения в начале года, полагают стратеги "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.